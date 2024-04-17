Южноуральцев предупредили об ограничении движения в Курганской области

В Курганской области ограничили движение грузовиков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управление Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением сегодня, 17 апреля, введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области:
– км 260 – км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск;
– км 0 – км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск, подъезд к г. Тюмень.
Ориентировочное время окончания ограничения движения 20- часов 17 апреля. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
«Данные ограничения распространяются грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов», – уточнили в ГИБДД.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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