В Челябинске иномарка сбила лошадь

На северо-западе Челябинска животное вылетело навстречу автомобилю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 апреля, на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев в Калининском районе областного центра. Момент аварии попал на запись камер уличного наблюдения.

Судя по видео, в момент, когда автомобили начали движение по улице Молодогвардейцев, на перекресток выбежала лошадь без седока. По словам очевидцев, морда животного была в крови.

На перекрестке лошадь попала под набиравшую скорость «Тойоту», перелетела через капот и встать уже не смогла. Животное, по-видимому, погибло.

Водитель иномарки не пострадал. Автомобиль получил ряд повреждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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