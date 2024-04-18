18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

18.04.2024, четверг
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09:00 Челябинск – Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с РАС ТМНР» для учителей-дефектологов ДОО (МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска», ул. Худякова, 22)
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09:30 Челябинск – Семинар-практикум «Современные технологии логопедической помощи детям раннего и младшего дошкольного возраста» для учителей-логопедов ДОО (МБДОУ «ДС №56/1 г. Челябинска» СП, ул. 60-летия Октября, 6а)
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10:00 Челябинск – Визит руководителей дошкольных образовательных организаций Екатеринбурга в МДОУ Челябинска (МДОУ №339, ул. Елькина, 86б; №99, ул. Петра Сумина, 10; №100, ул. Аношкина, 8а)
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10:00 Челябинск – Очно-заочная пресс-конференция, посвященная старту оперативно-профилактического мероприятия «Оружие 2024» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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11:00 Челябинск – Обучающее мероприятие для участников кадрового проекта «ПолитСтарт»: председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт проведет семинар «Политическое лидерство» для участников предварительного голосования партии «Единая Россия» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, первый этаж)
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12:00 Челябинск – Губернатор Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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12:00 Челябинск – Городской конкурс «Удивительный мир природы» (МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», ул. Привокзальная, 25)
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12:30 Челябинск – Заседание творческой группы заместителей заведующих и старших воспитателей МДОУ по теме «Проведение семинара по созданию РППС с учетом приоритетного направления работы для заместителей заведующих и старших воспитателей ДОО» (МАДОУ «ДС №100 г. Челябинска», ул. Аношкина, 8а)
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13:00 Челябинск – Плановая выездная проверка по выполнению показателей формирования и сохранения контингента воспитанников в МДОУ Челябинска (МДОУ №7, ул. Сони Кривой, 33а; №280, ул. Пионерская, 11, №438, ул. Энгельса, 38а)
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13:00 Челябинск – Семинар-практикум «Педагогические технологии с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изодеятельность) в рамках ГПС воспитатели по изодеятельности (МБДОУ «ДС №370 г. Челябинска», ул. Героев Танкограда, 65а)
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13:00 Челябинск – Школа молодых заместителей заведующих и старших воспитателей ДОО по теме «Организация социального партнерства ДОО с учреждениями социума» (МБДОУ «ДС №425 г. Челябинска», ул. Молодогвардейцев, 46а)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Занятие «Школы молодого учителя» для учителей технологии «Современные образовательные технологии в урочной и внеурочной деятельности» (МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска», ул. Двинская, 7)
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15:00 Челябинск – Всероссийская экспертная сессия директоров региональных отделений Банка еды БФ «Русь» (пр. Победы, 160в, складское помещение «Фонда продовольствия «Русь»)
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15:00 Челябинск – Встреча с сотрудниками МЧС на тему «Действия при пожаре. Возгорание на садовых участках» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, первый этаж)
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15:00 Челябинск – Беседа «Все о здоровье ума» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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15:00 Челябинск – Цикл игр для детей «Играем за столом» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Книжная закладка» в «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Концерт «Весенний букет» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Кинозал: смотрим фильм-сказку «Тайна озера» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:30 Челябинск – Обсуждение романа Сомерсета Моэма «Узорный покров» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс по лепке из модельной массы (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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21:50 Челябинск – Программа «Ночь музеев» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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