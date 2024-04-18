18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12:30 Челябинск – Заседание творческой группы заместителей заведующих и старших воспитателей МДОУ по теме «Проведение семинара по созданию РППС с учетом приоритетного направления работы для заместителей заведующих и старших воспитателей ДОО» (МАДОУ «ДС №100 г. Челябинска», ул. Аношкина, 8а)