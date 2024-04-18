Мошенники открыли охоту на ветеранов Великой Отечественной войны

Полиция рассказала о мошеннической схеме, направленной на ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, киберполицейские выявили мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Чтобы поторопить потенциальных жертв, злоумышленники указали на сайтах финальную дату, до которой можно получить выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются.

Условием получения обещанных выплат является оплата комиссии и введение данных банковской карты.

«Будьте бдительны и предупредите своих родных и близких!" – обращается киберполиция к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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