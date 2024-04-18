Медуницы и фиалки расцвели раньше срока в уральских горах

Цветы на Таганае распустились на две недели раньше срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», среднемноголетнего срока своего цветения не стали дожидаться медуница и фиалка.

«Что касается медуницы, то это неудивительно. Ведь ее листья и стебли будто в бархат одеты, холодов не боятся, и могут цвести уже при нуле градусов. Не зря второе «имя» медуницы – мягкая или волосистая», – отмечают в заповеднике.

Самый привлекательный медонос для насекомых с длинным хоботком, например, шмелей, используется в пищу многими травоядными животными. А вот удивительную соседку по поляне – фиалку – животные не едят.

Но в период плодоношения в созревших семенах образуется маслянистый придаток, который с удовольствием поедается муравьями. Сами семена (они прорастают даже быстрее целых) муравьи оставляют вдоль своих тропинок и возле муравейников.

Обитатели одного муравейника перетаскивают, таким образом, за сезон свыше 36 тысяч семян фиалок, а на тропках появляются муравьиные фиалковые цветники.

В нынешнем году оба цветка зацвести поспешили – медуница на 11 дней, а фиалка на 15 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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