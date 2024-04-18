Убийце 11-летней школьницы из Сима вынесли приговор

В Челябинске огласили приговор южноуральцу, изнасиловавшему и убившему 11-летнюю школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, областной суд признал 37-летнего жителя города Сим виновным в убийстве, покушении на изнасилование, а также насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, 11-летняя девочка пропала в Симе вечером 9 июля 2023 года. 11 июля ее тело нашли закопанным у дороги к одному из фермерских хозяйств: ребенка изнасиловали и зарезали. По подозрению в преступлении задержали местного жителя, отца подруги погибшей девочки.

По версии следствия, он предложил довезти ребенка до дома. Но вместо этого отвез в лес, где изнасиловал и убил, нанеся множество ударов ножом.

В ходе прения представитель государственного обвинения потребовал для южноуральца пожизненного заключения. Кроме того, прокуратура поддержала гражданский иск родителей погибшей школьницы, по которой он должен выплатить в возмещение морального вреда 3 миллиона рублей.

Суд приговорил убийцу к 23 годам лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима. Матери погибшей в возмещение морального вреда он должен будет выплатить 1 миллион рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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