Южноуральцы расстреляли двух молодых людей из карабина

В Челябинской области задержали мужчин, открывших огонь по знакомым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь с 16 на 17 апреля в Пластовском районе.

В местную больницу доставили 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы. От полученных ран южноуралец скончался. В тот же день в медицинское учреждение поступил 23-летний парень с огнестрельными ранениями шеи и туловища. Ему оказали медицинскую помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство двух и более лиц. В ходе расследования задержали двух знакомых пострадавших.

По версии следствия, у стелы на автодороге Пласт – Кочкарь между мужчинами вспыхнул конфликт. Для его разрешения одна из сторон решила применить охотничий карабин «Сайга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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