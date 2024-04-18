В Южноуральске маленький ребенок выпал из окна многоэтажки

В Челябинской области выясняют обстоятельства падения из окна двухлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером среды, 17 апреля, в многоквартирном доме по улице Мира в Южноуральске.

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже.

По предварительным данным, ребенок залез на подоконник, открыл окно на кухне и, облокотившись на москитную сетку, выпал, получив черепно-мозговую травму. В это время мать мальчика укладывала спать его младшего брата. Ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся. По результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали представители ведомства.

Следственное управление обращается к жителям региона с убедительной просьбой: во избежание несчастных случаев быть более внимательными к своим детям, не оставлять их без присмотра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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