На Южном Урале установилась аномальная жара

В Челябинской области ожидается 30-градусная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, 18-22 апреля на территории региона ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

19-20 апреля местами, 21-22 апреля в большинстве районов Южного Урала прогнозируется высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса по региональной шкале.

По ожиданиям синоптиков, самым жарким днем недели станет суббота – 20 апреля воздух прогреется до +31 градуса по Цельсию. В Челябинске в этот день будет 27-29 градусов вышел нуля.

В воскресенье, 21 апреля, в регионе ожидается +22, +27 градусов. В областном центре – 23-25 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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