Ситуацию с канализационными потопами в Челябинске по требованию Генпрокуратуры взяли на контроль

Прокуратура призвала к порядку мэрию Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской прокуратуры, но поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева надзорное ведомство региона провело проверку информации о затоплении канализационными водами подвалов многоквартирных домов Ленинского и Советского районов в Челябинске.

После того, как подвалы почти 200 многоквартирных домов в двух районах областного центра оказались затоплены, выяснением причин коммунальных аварий пришлось заняться сотрудникам прокуратуры. Оказалось, что вал аварий спровоцировали изношенность систем водоотведения, засорение канализации бытовыми отходами, отток кадров в ресурсоснабжающей организации.

«Эти вопросы стали предметом детального обсуждения на специальном совещании в прокуратуре города с участием представителей городской администрации и предприятия, ответственного за работу систем водоотведения, – рассказали в надзорном ведомстве. – По его итогам проработана «дорожная карта» по исправлению складывающейся ситуации».

Кроме того, главе Челябинска Наталье Котовой внесено представление.

Только после этого был заключен договор подряда на выполнение очистки наружных сетей водоотведения, включая гидродинамическую промывку труб, что позволило стабилизировать ситуацию в сфере водоотведения.

Кроме того, ресурсоснабжающей организацией приняты меры организационного характера для своевременной отработки заявок по фактам затопления, по увеличению заработной платы работникам, заключены 3 договора с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по промывке системы водоотведения, назначен новый руководитель диспетчерской службы Ленинского района.

В результате почти в 200 многоквартирных домах ликвидированы аварийные ситуации, связанные с подтоплением подвалов канализационными водами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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