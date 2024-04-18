Пока челябинцев «жарят живьем», Магнитогорск завершает отопительный сезон

Власти Магнитогорска заявили о завершении отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, с четверга, 18 апреля, теплоснабжающие организации города приступили к отключению систем отопления.

«Управляющие компании начнут отключать батареи в жилом фонде в соответствии с утвержденным графиком, – уточнили представители городских властей. – При этом не стоит забывать, что отопление отключается не одномоментно, на это уходит несколько дней. Это связано с особенностями эксплуатации сетей».

Причиной завершения отопительного сезона, отмечают в мэрии Магнитогорска, стала аномальная жара, пришедшая сегодня в регион. Так, в Магнитогорске днем воздух прогревался до +22 градусов.

По данным Челябинского гидрометцентра, аномальная жара установилась в регионе до 22 апреля. На протяжение четырех дней температура воздуха на Южном Урале будет на 7 градусов и более выше среднемноголетних показателей.

Это, впрочем, ничуть не смущает власти Челябинска. Напомним, лишь в понедельник, 15 апреля, чиновники областного центра заявили о начале мониторинга среднесуточных температур, чтобы определиться с датой окончания отопительного сезона. Между тем, согласно действующим нормам, отопление в России отключают, если среднесуточная температура в течение пяти дней подряд держится на уровне +8 градусов по Цельсию и выше.

А глава Челябинска Наталья Котова тогда же призвала не торопиться с отключениями и ориентироваться на долгосрочные прогнозы.

Поэтому, несмотря на +23 градуса сегодня днем, батареи в домах областного центра работают на славу. Кстати, днем в пятницу воздух прогреется до 27 градусов выше нуля, а в субботу – до +29 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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