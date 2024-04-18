Челябинец разрядил ружье в стену квартиры. Соседский ребенок едва не погиб

В Челябинске полиция разбирается с выстрелом из охотничьего ружья в многоквартирном доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 18 апреля, в многоквартирном жилом доме на проспекте Победы в Курчатовском районе областного центра.

Житель одной из квартир выстрелил из ружья в стену кирпичного дома. Выстрел пробил перегородку и повредил соседское помещение. «Стреляли в квартире на шестом этаже, повредили соседнюю, – цитирует 74.RU рассказавшего о произошедшем горожанина. – По словам матери, пуля прошла через кровать и подушку, на которой спал ребенок».

К счастью, никто не пострадал. В полиции начали проверку по факту инцидента. Известно, что охотничье ружье принадлежит мужчине на законных основаниях. Основной версией произошедшего считается неосторожное обращение с оружием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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