«Металлург» вырывает победу в первом матче финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене выиграл у «Локомотива» из Ярославля – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала матча хозяева завладели инициативой. Статистика первого периода не дает в этом усомниться ни на минуту. На 28 бросков магнитогорцев гости смогли ответить лишь 7-ю.

Но ярославцы очень грамотно оборонялись, позволив игрокам «Металлурга» ударить по воротам лишь 13 раз (против 4-х своих). В итоге первый период прошел без заброшенных шайб.

Впрочем, как и второй. И это уже при 53 бросках «металлургов» (из них 22 в створ ворот) по итогам первых 40 минут. «Локомотив» по статистике явно отставал – 18 бросков, из них 9 – в створ.

Но именно гости открыли счет в самом начале третьей двадцатиминутки. На 43-й минуте Георгий Иванов набросил от синей линии, Артур Каюмов в борьбе скинул шайбу на ход Максиму Березкину, и нападающий «Локомотива» мощным ударом отправил ее в ближнюю девятку ворот «Магнитки» – 1:0.

Однако радовались забитой шайбе гости недолго. Через 2 минуты 15 секунд потеряли ярославцы шайбу у своих ворот, Александр Петунин выиграл борьбу и отправил ее Никите Михайлису. Магнитогорцу оставалось вогнать ее в пустой угол ворот «Локомтива» – 1:1.

И снова началось стратегическое противостояние. Обе команды играли очень внимательно, и за два периода получили лишь по одному малому штрафу. Но на исходе третьего периода форвард гостей Александр Полунин получает две минуты за удар Данилы Юрова клюшкой по лицу. И за минуту 44 секунды до сирены Александр Петунин, получив на шайбу от Робина Пресса, в борьбе отправляет ее в ворота ярославцев – 2:1.

Первая победа магнитогорцев. «Металлург» выходит вперед в финальной серии – 1:0.

Следующий матч пройдет 20 апреля, также в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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