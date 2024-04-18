Поправки в устав Челябинска, лишившие районы самостоятельности, не вызвали дискуссии

В Челябинске прошли слушания по проекту нового устава города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, публичные слушания по изменениям в муниципальную «конституцию» состоялись сегодня, 18 июля.

Напомним, 28 марта ткущего года законом Челябинской области Челябинск был лишен статуса городского округа с внутригородским делением и наделен статусом городского округа. Для приведения главного городского документа в соответствие с новым законом в него и предлагается внести изменения. В проекте учтен новый статус города, исключены нормы, касавшиеся вопросов местного значения внутригородских районов. Последние теперь станут структурными подразделениями мэрии.

Устав дополнен статьей о муниципальных выборах с применением смешанной избирательной системы с закрытыми списками кандидатов.

Предлагаемая редакция Устава определяет новый численный состав городской думы – 37 человек (в настоящее время в муниципальном парламенте 49 депутатов). При этом 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, еще 12 – по партийным спискам. Срок полномочий Челябинской городской думы очередного созыва будет составлять 5 лет.

21 мая запланировано заседание Челябинской городской Думы, на котором будет рассмотрен проект главного документа города. После его принятия и регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Челябинской области устав будет опубликован и вступит в силу со дня его опубликования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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