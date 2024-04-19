19 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

19.04.2024, пятница
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09:00 Челябинск – Плановая выездная проверка по выполнению показателей формирования и сохранения контингента воспитанников в МДОУ Челябинска (МДОУ №74, ул. Овчинникова, 18; №110, ул. Тимирязева, 33; №413, ул. Доватора, 18а)
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10:00 Челябинск – Интерактивный час «Космонавтом быть хочу!» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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13:00 Челябинск – Семинар-практикум «Реализация экологического содержания в части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений» (МАДОУ «ДС №52 г. Челябинска», пр. Свердловский, 69)
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13:00 Челябинск – Городской форум ученического актива образовательных организаций Челябинска «Челябинск: точки роста» (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59, театральный корпус, концертный зал)
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14:30 Челябинск – Встреча с представителями Станции переливания крови ФМБА России в г. Челябинске и Красного креста (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, первый этаж)
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15:00 Челябинск – Библиосумерки. «СемьЯ»: интерактивная площадка (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)
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15:00 Челябинск – Встреча ко Дню национального костюма народов Республики Башкортостан «Этно – модно!» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, первый этаж)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Живопись на холсте» (Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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16:00 Челябинск – «Точка удивления»: тайна книжного шкафа (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)
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17:00 Челябинск – Библионочь «Свет культуры» (библиотека № 26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Лекция «Иконописный Челябинск. Одигитриевский монастырь» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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17:00 Челябинск – Библионочь «Тайна планеты ЛИС» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Программа «Элементарно! Шерлок: от Дойла до Камбербэтча» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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19:30 Челябинск – Лекция «Преступления и наказания в мире искусства» (галерея «Историст», ул. Разина, 1б)
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