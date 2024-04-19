В Челябинской области братья-школьники разбили два железнодорожных светофора

Полиция задержала несовершеннолетних южноуральцев, разбивших светофоры на железной дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, вечером 17 апреля в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Полетаево на сигнальных светофорах, предназначенных для обеспечения безопасности движения составов, разбиты линзы.

Несовершеннолетних нарушителей увидели охранники железнодорожной станции, после чего вызвали стражей порядка.

Прибывшие на место транспортные полицейские задержали двоих братьев 12 и 9 лет, которые живут недалеко от станции и учатся в местной школе.

Во время прогулки рядом с железнодорожной станцией дети накладывали камни, жестяные и пластиковые банки на рельсы, а также разбили четыре линзы на двух сигнальных светофорах.

Год назад юные нарушители уже попадали в поле зрения транспортной полиции, когда бесцельно находились вблизи железной дороги. Тогда инспекторы отдела по делам несовершеннолетних вынесли родителям официальное предостережение за безнадзорное нахождение детей на объекте повышенной опасности.

Теперь отца школьников привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Кроме того, соответствующие материалы направлены в школу, где учатся дети, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и в территориальные органы внутренних дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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