На Таганае закрыли подвесные переправы через Большую Тесьму

Туристов предупредили о временных ограничениях в национальном парке на Урале.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», резкое повышение температуры подстегнуло таяние снега, и вода в реке Большая Тесьма продолжает прибывать.
В связи с этим подвесные переправы на Верхней и Нижней тропах временно закрыты.
«Просим вас передвигаться через Железный мост. Мы следим за ситуацией, и как только она нормализуется, обязательно об этом оповестим», – заверили представители парка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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