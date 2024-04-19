На Таганае закрыли подвесные переправы через Большую Тесьму

Туристов предупредили о временных ограничениях в национальном парке на Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», резкое повышение температуры подстегнуло таяние снега, и вода в реке Большая Тесьма продолжает прибывать.

В связи с этим подвесные переправы на Верхней и Нижней тропах временно закрыты.

«Просим вас передвигаться через Железный мост. Мы следим за ситуацией, и как только она нормализуется, обязательно об этом оповестим», – заверили представители парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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