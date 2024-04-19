Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло вшестеро

Больше трехсот жителей Челябинской области пострадали от укуса клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 12 апреля текущего года зарегистрировано 328 жителей области, пострадавших от присасывания клеща на территории 21 муниципального образования. За неделю до этого зарегистрировали 54 человека, подвергшихся нападению этих кровососущих насекомых.

«Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям. Впереди длительные майские праздники, когда многие жители области поедут на природу», – констатируют в ведомстве.

При посещении садовых участков, парков, скверов, кладбищ и других территорий, в предупреждении клещевых инфекций, южноуральцам рекомендуют использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства. Также не следует пренебрегать само- и взаимоосмотрами, а также осмотром домашних животных на наличие клещей.

В случае присасывания клеща нужно обязательно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт).

В Челябинской области начата противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 80,5 гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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