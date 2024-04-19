Челябинка, несколько месяцев прожившая с трупом сожителя на балконе, пыталась отменить приговор

Вступил в силу приговор жительнице Челябинска, расчленившей сожителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты женщины, совершившей жестокое убийство.

В январе текущего года Металлургический районный суд Челябинска приговорил местную жительницу к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Само преступление произошло зимой 2022-2023 годов в квартире дома по улице Пети Калмыкова. Между супругами вспыхнула ссора, во время которой нетрезвая горожанка не менее 16 раз ударила сожителя молотком по голове. После этого она расчленила труп и упаковала в полиэтиленовые пакеты, которые хранила несколько месяцев на балконе квартиры, пока их не обнаружили полицейские.

Адвокат челябинки обжаловал приговор. В апелляционной жалобе он настаивал, что причина смерти мужчины достоверно не установлена, а следовательно, нельзя достоверно сказать, от чьих действий она наступила.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, указав, что вина осужденной полностью доказана собранными по делу доказательствами.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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