Власти опровергли информацию о возобновлении работы рынка под Челябинском

В администрации Сосновского района поспешили успокоить жителей Кременкуля, обеспокоенных новостями о возобновлении работы рынка.

Как уже сообщал «Новый День», жители поселка Кременкуль, расположенного в Сосновском районе, записали обращение на имя губернатора с просьбой вмешаться в ситуацию с рынком, официально закрытым еще в ноябре прошлого года.

По словам авторов обращения, их обеспокоила информация о возобновлении работы торгового предприятия уже в ближайшие дни. Такой вывод они сделали из заявлений представителя защиты бывшего хозяина рынка Риважидина Махмадова о планах по смене собственников хаба и его переориентации на оптовую торговлю.

В администрации Сосновского района поспешили успокоить жителей. Чиновники заверили, что «заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка» в Кременкуле власти не получали и соответствующих разрешений не выдавали.

«По нашим данным какой-либо деятельности на земельных участках, на которых ранее была организована торговля, не проводится, большегрузные автомобили отсутствуют. Склады опечатаны Сосновским РОСП», – отметили представители муниципалитета. – Информации о возобновлении работы рынка в администрации Сосновского муниципального района не имеется».

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин в очередной раз затребовал доклад по уголовному делу по факту незаконного строительства продовольственного рынка в Кременкуле. Поводом послужило обращение южноуральцев, рассказавших о продолжающейся незаконной деятельности продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам населенного пункта.

По словам южноуральцев, торговые точки работают до сих пор. Более того, рядом начали строить новые объекты и общежития для рабочих. А владельцы рынка заявляют об увеличении количества рабочих-мигрантов. При этом о рейдах правоохранительных органов, по словам местных жителей, становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности.

Напомним, оптовая ярмарка появилась в Кременкуле после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ.

24 октября прошлого года на рынок наведались силовики. На объекте прошли обыски и некоторое время он не функционировал. Но довольно быстро возобновил работу, хотя и полулегально. Это вынудило жителей вновь обратиться к главе СКР. В дальнейшем ситуация развивалась молниеносно. 20 ноября на рынок вновь нагрянули силовики, а 21 ноября судебные приставы опечатали все боксы на торговой площадке и предложили работавшим на нем торговцам забрать скоропортящийся товар. Рынок был закрыт в рамках судебного разбирательства о признании его работы незаконной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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