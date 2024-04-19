В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение в поселке АМЗ

В поселке АМЗ в Челябинске будет ограничено движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 20 апреля по 1 июля по улице Кузнецова запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети.
В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения транспорта по правой крайней полосе дороги на участке от Блюхера до переулка Большой.
Новая контактная сеть позволит изменить маршрут движения троллейбуса №7 и ввести новый маршрут №21, напомнили представители городских властей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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