В Челябинске пообещали снизить уровень шума от трамваев

Транспортники рассказали, где планируются ремонты трамвайных путей в 2024 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в 2024 году планируется отремонтировать в общей сложности 10 километров трамвайных путей.

Под реконструкцию попадут участки на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до проспекта Ленина (включая переезд на главной улице города), улице Черкасской от Аральской до Шоссе Металлургов, Свердловском тракте от трамвайного депо №2 до путепровода через реку Миасс.

Кроме того, запланирован ремонт разворотных колец на улицах Чичерина и 2-й Павелецкой, а также стрелочных узлов: Победы – Каслинская, Победы – Кирова, Ленина – Рождественского.

«В этом году при ремонте узла Ленина – Рождественского впервые в Челябинске будут применены виброизоляционные маты – это позволит снизить уровень шума от вагонов, – отметили представители регулятора. – Продолжим применять и другие современные технологии и материалы, в том числе сварку стыков, установку термокомпенсаторов, использование железобетонных шпал, мощение переездов крупноформатными плитами, а также установку автоматических стрелок с подогревом».

В общей сложности на работы по ремонту и реконструкции трамвайной инфраструктуры планируется направить 828,5 миллиона рублей.

В 2021-2023 годах было отремонтировано 27,5 километра трамвайных путей, с учетом планов на 2024-2025 годов протяженность обновленных путей достигнет 49 километров – это треть от общего объема трамвайных трасс в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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