В пригороде Челябинска ввели особый противопожарный режим

Власти Копейска объявили о введении особого противопожарного режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, особый противопожарный режим будет действовать на территории муниципалитета с субботы, 20 апреля.

В условиях действия ОПР вводятся запреты на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание ТБО, мусора, а также проведение иных пожароопасных работ.

«Спасатели напоминают о том, что огонь для приготовления пищи разводится только в мангалах (жаровнях) при этом от строения необходимо отступить не менее пяти метров. В легкодоступном месте обязательно нужно расположить средства пожаротушения и средства связи для экстренного вызова пожарной службы. Участок необходимо расчистить от легковоспламеняющихся материалов в радиусе двух метров. И, конечно же, соблюдать меры пожарной безопасности», – рассказали представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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