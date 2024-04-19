Челябинцы спасли сову, врезавшуюся в угол дома

Неравнодушные южноуральцы спасли длиннохвостую неясыть

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Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, 18 апреля жители Челябинска обнаружили птицу на крыльце своего дома.

«Сову напугала стая серых ворон, загнавших хищника своими криками в угол дома. Это естественная реакция городских птиц, которые при виде чужака на их территории начинают подавать тревожные сигналы и атаковать, стараясь прогнать непрошеного гостя», – рассказали представители ведомства.

Горожане обратились в министерство экологии региона. Специалисты незамедлительно отправились на место и обнаружили сову, которая не имела явных повреждений. После этого было принято решение освободить ее в природе в ближайшем лесном массиве – городском бору, где птица сможет продолжить свой обычный образ жизни.

По мнению орнитологов, когда возникает конфликт между совой и стаей ворон, есть два пути развития ситуации. «Если сова сидит на дереве, спасать ее не нужно. Не следует пугать ворон громким криком или кидая в них палками – это может напугать и сову, она взлетит, и тогда у врановых есть все шансы атаковать ее и забить на лету. Человеку нужно просто пройти мимо без лишнего шума, – предупреждают экологи, – Если сова обнаружена на земле, необходимо оперативно связаться со специалистами, и они подскажут, как действовать, пока сами добираются до места».

Министерство экологии Челябинской области напоминает, что за изъятие объектов животного мира из естественной среды обитания без соответствующего разрешения предусмотрен штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой.

По вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания следует обращаться в региональное ведомства по телефону горячей линии 8 (919) 35 59 159, в отдел федерального государственного надзора по номеру 8 (351) 263 94 33.

Челябинск, Виктор Елисеев

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