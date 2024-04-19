Житель Нижнего Уфалея умер, так и не дождавшись «скорой»

Жители южноуральского поселка остались без круглосуточной медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 апреля жителям поселка Нижний Уфалей в выходные дни и в будни после 18:00 лучше не болеть. Из-за того, что в поликлинике остался лишь один фельдшер круглосуточной неотложной помощи в населенном пункте теперь нет.

Остается надеяться на скорую медицинскую помощь, которая едет из Верхнего Уфалея (за 25 километров от поселка). Но ее можно и не дождаться.

По словам уфалейцев, первая смерть из-за нового «графика» уже произошла: у 57-летнего мужчины произошел инфаркт.

«Это было воскресенье, 7 апреля. Отцу стало плохо, он упал, потерял сознание. Мы его положили, но он живой был, – цитирует 74.ru дочь уфалейца. – Я тут же вызвала скорую, было 16:24. Я раз пять позвонила им, говорю: «У меня больница рядом, через пять домов», но мне ответили: «Нет, скорая поедет из Верхнего Уфалея». Я просила побыстрее, но они ехали почти час, приехали без мигалок, вышли – кое-как идут, не спеша. У нас напротив дома камера на магазине, по ней они приехали в 17:06, но у нее еще время опаздывает минут на 10».

К моменту приезда медиков оказывать помощь было уже некому – они лишь констатировали смерть. Родные мужчины уверены: если бы «скорая» приехала раньше, его можно было спасти.

До 1 апреля в поселке работала своя круглосуточная неотложка. В поликлинике тогда трудились два фельдшера. Работали посменно. Но одна из медиков перешла на работу в больницу в Верхнем Уфалее. Осталась одна. Она и принимает пациентов, и срывается для оказания неотложной помощи по вызову. Но круглые сутки человек работать не может. А потому и неотложная помощь в поселке теперь действует строго по будням с 8:00 до 17:00.

В Нижнем Уфалее по поводу ненормальной ситуации прошло уже два собрания жителей, были на них главврач больницы Верхнего Уфалея и представители мэрии. Но дальше разговоров дело не пошло. Уфалейцы останавливаться не собираются.

В горбольнице настаивают, что, хотя фельдшер, действительно, остался в Нижнем Уфалее один, бросать поселок никто не собирается. «В филиале работает кабинет врача общей практики, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, смотровой кабинет, регистратура, кабинет неотложной помощи, – заявляют в медучреждении. – Поста скорой медицинской помощи на базе поликлиники поселка Нижний Уфалей нет и не было. Оказание скорой медицинской помощи осуществлялось и осуществляется отделением скорой медицинской помощи городской больницы Верхнего Уфалея».

Только, по словам уфалейцев, «скорую» еще нужно дождаться. Дело в том, что в 2018 году в Верхнем Уфалее число экипажей скорой медицинской помощи сократили до минимума. Тогда из-за низкой нагрузки число экипажей сократили до одного в день – на сам Верхний Уфалей и все его поселки. Изменилось ли что-то за прошедшие пять лет или нет, но теперь горожане жалуются, что скорую не дождаться, даже если ты живешь рядом со станцией СМП. А уж в отдаленных поселках – таких как Боровое, Черемшанка и тот же Нижний Уфалей – бригаду, по их словам, можно ждать часами.

Следует напомнить, что оптимизацию здравоохранения в Челябинской области курировала вице-губернатор Ирина Гехт. Та самая, что теперь осталась без полномочий и, вполне возможно, без вице-губернаторского кресла. Но вряд ли чиновница ответит за смерть 57-летнего уфалейца, Да и других, не дождавшихся медицинской помощи. Если, не дай Бог, это произойдет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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