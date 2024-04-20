20 – 22 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

20.04.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Пробежки и прогулки на пять километров «5 верст в Экопарке | Челябинск» (ул. Аношкина, 10)
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09:00 Челябинск – Акция «Все на массовый субботник!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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10:00 Челябинск – Областной конкурс девичьего рукоделия «Скрыня» (Челябинской государственный Центр народного творчества, ул. Первой Пятилетки, 17, второй этаж)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи шоппера (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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13:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля Flamenco de primavera (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)
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14:00 Челябинск – Программа «Мелодия весны» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Арт-гостиная «Я слышу музыку в картине» (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)
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14:00 Челябинск – Акция «Танцуем, играем здоровье укрепляем» (городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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14:00 Челябинск – Программа «От крепости к театру» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Лаборатории креативных профессий: 3D-дизайнер» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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16:00 Челябинск – Мастер-классы для детей и подростков в необычных техниках «Неслучайные картинки» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь: Читаем всей семьей» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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18:00 Челябинск – Аудиоспектакль-променад в трамвае «Не метеорит» (Молодежный театр, ул. Кирова 116)
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