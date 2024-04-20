Еще три муниципалитета Южного Урала ввели особый противопожарный режим

Районы Челябинской области вводят особый режим из-за опасности распространения природных пожаров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, власти Еткульского, Красноармейского и Кунашакского районов с 19 апреля ввели на подведомственных им территориях особый противопожарный режим.
Кроме того, на территории Кунашакского района введен режим «Повышенная готовность» в связи с высокой пожарной опасностью.
Напомним, с 20 апреля особый противопожарный режим действует также на территории Копейска.
Вводятся запреты на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, а также проведение иных пожароопасных работ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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