В пригороде Челябинска снизят подачу тепла в отопительные системы

Власти Копейска решили снизить температуру в многоквартирных домах города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, администрация и представители «Челябоблкоммунэнерго» в ответ на обращения жителей города приняли решение снизить подачу тепла в связи с высокими температурами.

«Однако полностью отключать отопление не планируется, так как на следующей неделе ожидается похолодание», – подчеркнули чиновники.

Напомним, в Челябинской области во второй половине текущей недели установилась аномальная жара. Сегодня, 20 апреля, днем в Челябинске и Копейске температура воздуха может подниматься до +30 градусов.

Вместе с тем, к середине следующей недели в регионе может похолодать. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на среду, 24 апреля, ночью в Челябинске и пригородах ожидается 0 градусов по Цельсию, днем – в пределах 3 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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