В Челябинске освятят и откроют для посещения крестильный храм нового кафедрального собора

Челябинский Собор Рождества Христова будет открыт для верующих в Страстную и Светлую седмицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской митрополии Русской Православной церкви, 28 апреля в Челябинске состоится малое освящение и первое богослужение в крестильном (нижнем) храме кафедрального собора Рождества Христова. Службу проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Вход на богослужение, а также на площадку перед собором будет осуществляться по пригласительным. Остальным предлагают смотреть трансляцию литургии можно будет посмотреть в режиме реального времени в социальных сетях Челябинской епархии, а также на телеканале ОТВ.

Верующие смогут посетить храм в течение предпасхальной и пасхальной недель: с 29 апреля по 12 мая.

Напомним, строительство кафедрального собора Рождества Христова на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева в Калининском районе города Челябинска началось в сентябре 2013 года на пожертвования верующих и средства меценатов. В 2016 году возвели нижний храм, затем и верхний. Летом 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия.

В 2019 году собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола. В 2020 году основные работы были завершены, строители приступили к отделке и оформлению помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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