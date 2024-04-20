«Металлург» одолел «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» дома удержал победу в матче против «Локомотива» из Ярославля – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй матч финальной серии Кубка Гагарина в Магнитогорске мало походил на предыдущую встречу.

Команды в равной степени были активны в атаке, чаще нарушали правила и успешно оспаривали друг у друга инициативу.

На 14-й минуте встречи защитнику «Магнитки» Алексею Маклюкову удалось зажечь красный фонарь за воротами «Локомотива». Но после изучения видеоповтора судьи пришли к выводу, что, начиная голевую атаку, хозяева оказались вне игры (Никита Михайлис зашел в зону соперника на долю секунды раньше шайбы), и гол не засчитали. Первый период так и закончился при счете 0:0.

Не увидели заброшенных шайб болельщики и во втором периоде. Зато в третьем хозяева не стали откладывать открытие счета в долгий ящик. На 41-й минуте встречи Денис Зернов влетел в зону ярославцев, запутал голкипера гостей и, сместившись в сторону, отправил шайбу в верхний угол ворот – 1:0.

После этого продолжилось безголевое противостояние. На последней минуте двадцатиминутки дважды был шанс у «Локомотива» сравнять счет. В первом случае не смогли ярославские хоккеисты протолкнуть шайбу в ворота. Затем судьи не засчитали взятие ворот, усмотрев по ходу атаки пас рукой.

Итог – тяжелая победа «Металлурга» с футбольным счетом, но она позволяет магнитогорцам увеличить отрыв в серии – 2:0.

Следующий матч команды проведут 22 апреля уже в Ярославле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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