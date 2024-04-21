В семи муниципалитетах Челябинской области ввели особый противопожарный режим

Еще в трех территориях Южного Урала ввели особый режим из-за угрозы пожаров.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на данный момент в в Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах, а также Копейске и Кыштыме введен особый противопожарный режим (ОПР).
«Напоминаем, что использование открытого огня, в том числе на личных приусадебных участках, в период ОПР запрещено», – подчеркнули в ведомстве.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия ОПР увеличиваются вдвое.
Такие ограничения – временные и связаны с высокой пожарной опасностью.
Челябинск, Виктор Елисеев
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