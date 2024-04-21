В мэрии Челябинска рассказали, почему не заканчивают отопительный сезон

Власти Челябинска посоветовали горожанам объясняться с управляющими компаниями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящий момент система теплоснабжения города переведена на минимально возможные параметры работы в связи с потеплением.

«Температура сетевого теплоносителя не превышает 75 градусов – это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды в наших квартирах до нормативных 60 градусов», – заявили чиновники.

В городской администрации напомнили, что по прогнозу синоптиков в Челябинске на следующей неделе ожидается значительное похолодание. И именно этим объясняется продолжение отопительного сезона.

ВАместе с тем, у челябинцев все-таки есть определенные шансы избавиться от эффекта бани в собственных квартирах, считают чиновники. «Управляющие компании могут провести наладочные работы на внутридомовых системах отопления, – рассказали они. – При наличии устройств для регулирования на радиаторах отопления в квартирах можно закрыть краны».

Кроме того, администрация Челябинска направила обращения во все управляющие компании города с рекомендацией регулировать подачу теплоносителя с учетом погодных условий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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