В Челябинской области легковушка взорвалась на ходу

На южноуральской трассе взорвался автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 19 апреля, на 183 километре автодороги «Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск». Происшествие попало на запись видеорегистратора другого автомобиля.

По информации региональной Госавтоинспекции, у автомобиля ВАЗ-2115, в котором помимо водителя ехали двое пассажиров, во время движения взорвался газовый баллон. После хлопка машину вынесло на встречную полосу.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Сам автомобиль получил механические повреждения.

В ГАИ уточнили, что газовое оборудование было установлено на машину без необходимого согласования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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