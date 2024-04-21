Магнитогорский «Металлург» стал чемпионом высшей баскетбольной лиги

Магнитогорские баскетболисты завоевали «золото» чемпионата России в высшей лиге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 апреля, магнитогорский «Металлург» поставил победную точку в финальном поединке высшей лиги чемпионата России по баскетболу.

В Магнитогорске южноуральцы уверенно обыграли грозненское «Динамо» со счетом 80:72. Таким образом, выиграв обе финальных игры (в Грозном «металлурги» также победили – 77:75), «Магнитогорск» завоевал Кубок и золотые медали высшей лиги баскетбольного чемпионата.

Ранее магнитогорцы выиграли и регулярный чемпионат.

Победа дает «Металлургу» право выхода в Суперлигу. Магнитогорцы уже завоевывали это право в 2022 году, одержав победу в чемпионате Суперлиги-2 (ныне – высшая лига). Но руководство клуба решило отказаться от перехода в более высокий дивизион. Тогда в Магнитогорске переформатировали всю баскетбольную систему, а состав профессионального клуба существенно сменили, сделав ставку на воспитанников собственной школы.

Напомним, в текущем сезоне в баскетбольной Суперлиге Челябинскую область представляет клуб «Челбаскет» из Челябинска. Это право челябинцы завоевали в прошлом году, заняв второе место в чемпионате высшей лиги баскетбола России.

Однако сейчас челябинская команда ведет борьбу за право остаться в дивизионе, занимая 13-е место турнирной таблицы Суперлиги. Все должно решиться в Челябинске, где с 23 по 25 апреля пройдут заключительные матчи раунда плей-аут. В них сыграют между собой «Челбаскет», ЦСКА-2 (Москва), «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край) и «Русичи» (Курск).

Челябинск, Виктор Елисеев

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