В Верхнеуральском районе автомобиль вылетел с дороги. Маленький ребенок погиб, три человека пострадали

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 21 апреля, в 16:50 на 2 километре магистрали «Поселок Нововоронинский – примыкание к автодороге «Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск».

18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, по предварительным данным, на изгибе дороги вправо выехал за пределы проезжей части в кювет, где врезался в земляной вал.

Один из пассажиров легковушки – мальчик в возрасте 2 года 7 месяцев – от полученных травм скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров получили телесные повреждения, госпитализированы.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мать и ребенок находились на заднем пассажирском сидении, мальчик был на руках у женщины. Еще один спутник, 15-летний подросток, находился на переднем пассажирском сидении. Никто не был пристегнут ремнями безопасности. Водительский стаж управлявшего машиной южноуральца – 6 месяцев.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ГИБДД. Также на место аварии для установления всех обстоятельств произошедшего выехал начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Верхнеуральскому району.

Челябинск, Виктор Елисеев

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