Южноуральцев напугал желто-зеленый налет на авто, домах и в воздухе

Жителей Челябинской области перепугала усеявшая улицы пыльца деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», налет желтого и зеленого цвета обильно усеял в воскресенье, 21 апреля, машины, окна и крыши в Челябинске, Сосновском районе, Копейске и ряде других муниципалитетах.

Недоуменные, возмущенные и беспокойные сообщения получили широкое распространение в социальных сетях. Некоторые горячие головы успели заявить, что незадолго до появления налета заметили таинственный самолет, который мог, как они предположили, распрыскивать некое вещество.

Однако оказалось, что явление, с которым столкнулись южноуральцы, не столь уж необычно. В пресс-службе министерства экологии Челябинской области заявили: это – обычная пыльца деревьев. Доктор биологических наук, и. о. директора Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Альфира Сибиркина пояснила, что скорее всего южноуральцы увидели пыльцу березы. «В активную фазу цветения вступили многие ветроопыляемые растения, что и смогли наблюдать жители Челябинска и области. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель. В этом году он начался на неделю раньше из-за теплых погодных условий. Это нормальная ситуация», – сказала эксперт ведомства.

Южноуральцам, подверженным аллергическим реакциям, лучше защитить себя медицинской маской, пить больше воды, отметили в минэкологии.

Ситуация уже начала меняться. Ночью в регионе начались дожди. В некоторых территориях осадки продолжаются и в настоящее время. Кроме того, в области понижается температура. Это должно привести к уменьшению концентрации пыльцы. Соответственно, станут слабее и биологические проявления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube