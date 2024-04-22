Власти Челябинска отказались отключать отопление

В мэрии Челябинска затягивание отопительного сезона объяснили грядущим похолоданием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к окончанию отопительного сезона в Челябинске коммунальщики начнут готовиться во второй половине начавшейся недели. Об этом заявил вице-мэр областного центра Александр Астахов.

«С завтрашнего дня начинается достаточно серьезное похолодание, даже будут в ночные часы отрицательное температуры воздуха, – заявил чиновник. – Есть необходимость продолжать отопительный сезон, при этом параметры теплоносителя будем держать на минимально возможных показателях».

Напомним, отключать отопление в Челябинской области начали на минувшей недели. Так, о завершении отопительного сезона заявили власти Магнитогорска. В ряде территорий полностью отопление отключать не стали, но снизили температуру теплоносителя.

Во второй половине недели в регионе началась аномальная жара, в субботу днем в Челябинске потеплело до +29 градусов. В квартирах было еще жарче.

Особенно не повезло жителям многоквартирных домов, в которых отопительные системы размещены внутри стен. А именно такими зданиями застроена значительная часть северо-запада Челябинска. Да и в других районах их достаточно.

Накопившееся раздражение горожан оказалось настолько сильным, что мэрии Челябинска пришлось выступить с заявлением, проясняющим ситуацию. Чиновники напомнили о грядущем похолодании, а также заверили, что температура теплоносителя понижена до минимальных значений, необходимых для подогрева воды во внутридомовых системах (75 градусов по Цельсию). Но возмущение не улеглось.

Сегодняшнее заявление вице-мэра Астахова также не встретило понимания горожан. Челябинцы жалуются, что им приходится платить одновременно и за отопление, и за охлаждение помещений: южноуральцы вынуждены включать кондиционеры. Впрочем, иногда не помогают и кондиционеры, отмечают они.

«Погибли почти все растения в доме. Животным тяжело», – сетуют горожане. При этом многие отмечают, что к батареям невозможно прикоснуться, а потому не верят, что температуру теплоносителя, как заверяют чиновники, снизили. Кроме того, многие сомневаются, что два холодных дня можно счесть достаточным основанием для того, чтобы превратить квартиры города в душегубки.

Так или иначе, если власти Челябинска продолжат настаивать на своем, отопительный сезон может захватить и начало мая. Ведь, согласно прогнозам синоптиков, потепление начнется не ранее пятницы. Тогда пятым днем со среднесуточной температурой +8 градусов и выше станет 30 апреля. Потом же начнутся длительные выходные, и когда у чиновников дойдут руки до принятия решения об окончании отопительного сезона, остается только гадать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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