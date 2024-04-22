В Челябинском онкоцентре приостановили курсы лучевой терапии из-за ремонта оборудования

Пациенты Челябинского онкоцентра остались без лучевой терапии из-за поломки аппаратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с лечение начались на прошлой неделе. Об этом рассказали несколько южноуральцев, проходящих лучение в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины.

По словам пациентов, некоторые из них только приступили к курсу лучевой терапии. Но внезапно им сообщили, что приезжать на лечение не нужно, так как не работает оборудование.

При этом каких-то альтернатив людям не предлагают, о переводе на лечение в другое медицинское учреждение речи также не идет. Южноуральцы беспокоятся, что из-за прерванного курса болезнь может вернуться, адаптировавшись к новым условиям. Тогда лечение будет проходить тяжелее.

В клинике проблемы с оборудованием подтверждают. «Линейный ускоритель Elekta находился на сервисном обслуживании с середины дня 16 апреля, и, по данным представителя компании, работы должны были завершиться 18 апреля. Аппарат Unique находится на ремонте с 15 апреля. Работы по ремонту оборудования ведутся», – цитирует «Правда УрФО» представителей лечебного учреждения.

В случае необходимости пациентам назначат другие препараты. Однако для этого необходимо скорректировать план лечения, что займет некоторое время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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