Движение по М-5 под Миассом ограничат на два месяца

В Миасском городском округе начинается капитальный ремонт на М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», очередной этап работ в рамках капитального ремонта автодороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск» на участке между 1780 и 1790 километрами с увеличением его ширины до четырех полос стартует уже завтра, 23 апреля.

В связи с этим с 23 апреля по 22 июня текущего года здесь вводится временное ограничение движения автомобилей в виде ограничения скорости и организации реверсивного движения. Единовременно оно будет захватываться не более 600 метров.

«Для комфорта пользователей дорог работы, связанные с введением ограничения, не планируется производить в пиковые периоды интенсивности дорожного движения (утреннее, вечернее время суток, выходные, праздничные и предпраздничные дни)", – уточнили представители ведомства.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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