Челябинец угнал иномарку соседа, пока того увозила «скорая»

В Челябинске полиция задержала угонщика, укатившего на машине, хозяина которой увезла «скорая помощь».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северо-западный» по «горячим следам» раскрыли угон иномарки.
Обратившийся в дежурную часть владелец машины рассказал, что от жилого дома по проспекту Победы пропала принадлежащая ему Skoda Rapid.
Полицейские выяснили, что мужчине стало плохо, когда он выпивал вместе с соседом, которого знал не слишком хорошо. Челябинцу вызвали скорую медицинскую помощь, и она увезла его в больницу. Вернувшись из медучреждения, мужчина обнаружил, что его машина пропала.
Угонщика полицейские задержали довольно быстро. Им оказался ранее судимый 40-летний сосед автомобилиста. Он объяснил, что, когда хозяина квартиры увезла «скорая», он решил воспользоваться ситуацией, взял его ключи от машины и угнал ее.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.
Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Челябинск, Виктор Елисеев
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