Челябинец угнал иномарку соседа, пока того увозила «скорая»

В Челябинске полиция задержала угонщика, укатившего на машине, хозяина которой увезла «скорая помощь».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северо-западный» по «горячим следам» раскрыли угон иномарки.

Обратившийся в дежурную часть владелец машины рассказал, что от жилого дома по проспекту Победы пропала принадлежащая ему Skoda Rapid.

Полицейские выяснили, что мужчине стало плохо, когда он выпивал вместе с соседом, которого знал не слишком хорошо. Челябинцу вызвали скорую медицинскую помощь, и она увезла его в больницу. Вернувшись из медучреждения, мужчина обнаружил, что его машина пропала.

Угонщика полицейские задержали довольно быстро. Им оказался ранее судимый 40-летний сосед автомобилиста. Он объяснил, что, когда хозяина квартиры увезла «скорая», он решил воспользоваться ситуацией, взял его ключи от машины и угнал ее.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube