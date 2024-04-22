В Челябинске и Копейске запускают садовые маршруты

Сезонные автобусные маршруты начнут работу в ближайшую субботу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в субботу, 27 апреля, начнут работу 17 сезонных маршрутов: 13 внутри Челябинска и 4 внутри Копейска.
В Челябинске будут курсировать следующие автобусы:
21с – ЧТЗ – ТЭЦ-3;
25с – ДК Строителей – СНТ «Ферросад»;
37с – Железнодорожный вокзал – СНТ «Жилищник»;
38с – Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 3»;
55с – Мамина – ст. Межозерная (по Комарова, Самохина);
57с – Мамина – ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана);
60с – СНТ «Надежда» – СНТ «Вишневый»;
65с – Железнодорожный вокзал – СНТ «Трубопрокатчик 4»;
67с – Областная больница – СНТ «Вишневый»;
70с – Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 2»;
84с – ДК Строителей – СНТ «Надежда»;
90с – Железнодорожный вокзал – СНТ «Кристалл»;
93с – ЧМК – СНТ «Авиатор 2».
В Копейске:
12с – Автовокзал – СНТ «Мичурина»;
17с – Автовокзал – СНТ «Винзавода»;
27с – Автовокзал – СНТ «Дружба»;
28с – Автовокзал – СНТ «Дударевская роща».
На маршрутах 12с, 17с, 27с, 28с, 37с, 55с, 57с, 67с, 90с, 93с будут работать автобусы большого класса, на маршруте 38с – большого и малого, на маршруте 70с – среднего и малого, на маршрутах 21с, 25с, 60с, 65с, 84с – только малого класса.
В предстоящем сезоне пассажиров ждут изменения:
на маршрут 38с дополнительно выйдет автобус малого класса, увеличено число рейсов автобусов большого класса;
маршрута 16с не будет, но челябинцы смогут воспользоваться автобусом 10к «ЧМК – ТРК «Родник».
Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики.
Сезонные автобусы в Челябинске работают до 15 октября, в Копейске до 30 сентября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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