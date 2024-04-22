В Тракторозаводском районе Челябинска движение закроют почти на месяц

В связи с реконструкцией теплотрассы закрывается движение по улице Белостоцкого в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 20:00 22 апреля до 20:00 15 мая в Тракторозаводском районе будет перекрыто движение транспорта по улице Белостоцкого от дома №10 до дома № 15.

Техника будет работать как на проезжей части, так и на газоне, выполняя реконструкцию участка теплотрассы.

Водителей просят заранее продумывать маршруты движения и учитывать введенные ограничения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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