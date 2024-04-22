Челябинка завоевала золото чемпионата Европы по плаванию

Представительница Челябинской области стала первой на чемпионате Европы по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Валерия Шабалина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Южноуральская спортсменка финишировала первой на дистанции 200 метров вольным стилем на соревнованиях в Португалии.
Спортсменка тренируется под руководством Татьяны Новиковой.
Челябинск, Виктор Елисеев
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