Челябинка завоевала золото чемпионата Европы по плаванию

Представительница Челябинской области стала первой на чемпионате Европы по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Валерия Шабалина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Южноуральская спортсменка финишировала первой на дистанции 200 метров вольным стилем на соревнованиях в Португалии.

Спортсменка тренируется под руководством Татьяны Новиковой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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