Южноуралец расстрелял знакомого из помпового ружья

Жителя Еманжелинского района отправили в СИЗО за попытку убить знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ночь с 19 на 20 апреля на улице Центральная поселка Красногорский Еманжелинского района.

37-летний неоднократно судимый мужчина во время ссоры около одного из домов не менее пяти раз выстрелил в своего 49-летнего знакомого из гладкоствольного помпового ружья калибра 12-миллиметров. Стрелял в голову и другие жизненно важные органы. Но еманжелинец выжил, так как вовремя получил помощь от приехавших по вызову медиков.

В отношении 37-летнего южноуральца возбудили уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя регионального СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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