В отношении директора управляющей компании, обслуживавшей дом с рухнувшим козырьком в Челябинске, возбудили уголовное дело

Обрушение подъездного козырька многоквартирного дома обернулось уголовным делом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

Организация обслуживала дом 23а/1 по улице Салютной в Тракторозаводском районе Челябинска. Девятиэтажное здание было раньше общежитием. Вход в подъезд девятиэтажки был организован через квадратное крыльцо площадью полтора-два десятка квадратных метров, над которым в качестве козырька устроили достаточно большой навес. Он-то и рухнул на крыльцо 5 марта текущего года.

К счастью, обошлось без пострадавших. Входную группу огородили, для жителей открыли запасной вход с обратной стороны здания.

По словам жильцов дома, опасения состояние козырька вызывало у них еще летом прошлого года. Конструкция протекала после дождя, балка, с помощью которой навес крепился к стене, проржавела, а на крыше козырька скапливался мусор и росли двухметровые клены.

В сентябре горожане обратились в следственный отдел СКР по Тракторозаводскому району с требованием возбудить уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По итогам проверки в возбуждении дела отказали. Но отметили, что управляющая компания активизировала деятельность «по решению социально-бытовых вопросов жителей дома, в том числе о ремонте лестницы, козырька».

Само руководство УК обещало тогда жителям до конца октября 2023 года очистить козырек от мусора и отремонтировать крыльцо. Ремонт козырька планировали на весну текущего года. Однако конструкция до исполнения обещаний не дожила.

После обрушения козырька в СКР начали новую проверку. В ходе нее следователи решили, что директор и сотрудники коммерческой организации, не предприняли достаточных мер к содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а также оказанию услуг по капитальному ремонту несущих конструкций. «В результате чего возникла реальная опасность для жизни и здоровья жильцов указанного дома, в том числе в связи с обрушением в марте текущего года козырька крыльца одного из подъездов», – отметили в силовом ведомстве.

После чего возбудили уголовное дело в отношении директора УК. В настоящее время его расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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