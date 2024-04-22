Южноуральцам рекомендовали отказаться от поездок в Курганскую область

Водителям из Челябинской области посоветовали не спешить с поездками в соседний регион.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, завтра, 23 апреля, в Курганской области продолжат действовать ограничения движения.

«В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 23 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 (время местное) будет введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области: км 260 – км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск; км 0 – км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск, подъезд к Тюмени», – уточнили представители ведомства.

Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Запрет распространяется на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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