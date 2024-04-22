«Металлург» выиграл третий матч финала Кубка Гагарина

В Ярославле магнитогорский «Металлург» в овертайме вырвал победу у местного «Локомотива» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде хозяева явно владели преимуществом. И даже могли открыть счет.

На 14-й минуте встречи Александр Елесин сделал длинный пас вперед, Денис Алексеев подхватил шайбу на входе в зону «Магнитки» и скинул в центр Степану Никулину, которому ничто уже не мешало отправить шайбу в ворота мимо вратаря. Но тренерский штаб «Металлурга» запросил видеопросмотр, и судьи определили «вне игры» у ярославцев перед взятием ворот. В итоге гол не засчитали.

А открыли счет магнитогорцы, уже во второй двадцатиминутке. На 35-й минуте Роман Канцеров от борта отправил шайбу на пятак, Денис Зернов накатывал на ворота, но не смог пробить голкипера хозяев. Зато Дмитрий Силантьев, подоспев на отскок, смог это сделать – 1:0.

В третьем периоде «Локомотив» снова завладел инициативой. На 52-й минуте матча ярославцы в очередной раз бросились на ворота гостей. Максим Березкин отдал пас к воротам, Артур Каюмов скинул шайбу Георгию Иванову, и нападающий «Локомотива» с близкого расстояния протолкнул ее между щитков вратаря «Металлургов» – 1:1.

Большего команды добиться в основное время не смогли. А в дополнительное время удача улыбнулась гостям.

На 64-й минуте встречи Александр Петунин прорвался к вороту по левому флангу и мощным кистевым броском пробил по воротам. Шайба прошла мимо, угодив в лицевой борт, но отскочила в конек голкипера «Локомотива», и уже после этого оказалась в воротах – 2:1, «Металлург» одерживает третью победу в финальном противостоянии и делает счет в серии 3:0.

Следующий матч пройдет также в Ярославле 24 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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