23 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Практический семинар «Эффективные формы и приемы взаимодействия специалистов специального и инклюзивного образования и педагогов в едином образовательном пространстве школы» (МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», филиал, ул. Барбюса, 65а)