23 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

23.04.2024, вторник
-
09:00 Челябинск – Бизнес-форум «Будущее города. Точки роста: 2024: среда, инновации, кадры» (ДЦ «Челябинск-сити», ул. Кирова, 159)
-
09:00 Челябинск – Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании – 2024»: конкурсное испытание «Педагогическая находка» (МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска», ул. Скульптора Головницкого, 5)
-
10:00 Челябинск – Выставка «Пульс вселенной» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
-
10:00 Челябинск – Форум «Чтение на евразийском перекрестке» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)
-
11:00 Челябинск – Городской полуфинал интеллектуальной игры для школьников «Русский мир», старшая группа (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69)
-
11:00 Челябинск – Лекция о культуре Африки в рамках программы «Знакомство с Африкой» (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
-
12:00 Челябинск – Мастер-класс по африканским танцам (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
-
13:00 Челябинск – Городской методический час онлайн (МАУ ДПО ЦРОЭ, ул. Барбюса, 65а, каб. 307)
-
13:00 Челябинск – Практический семинар «Эффективные формы и приемы взаимодействия специалистов специального и инклюзивного образования и педагогов в едином образовательном пространстве школы» (МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», филиал, ул. Барбюса, 65а)
-
13:00 Челябинск – Практико-ориентированный семинар «Психологическая готовность современного выпускника к итоговой аттестации», для молодых педагогов-психологов (МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска», ул. Каслинская, 60)
-
14:00 Челябинск – Занятие «Школы молодого учителя» для учителей биологии и учителей ОБЖ «Современная школа – пространство развития личности педагога» (МАОУ «СОШ № 50 г. Челябинска», ул. Российская, 49а)
-
14:00 Челябинск – Уличная акция «Першинские дворики» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
15:00 Челябинск – Прямой эфир «Энциклопедия. Знание.вики» (Челябинск, Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167)
-
15:00 Челябинск – Творческая мастерская «Цифровые картины: творчество в электронной реальности» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
15:30 Челябинск – Музейные занятия «В избе у Бабы Вари»: «Дом невелик, да лежать не велит» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, западная башня, Детский музей)
-
16:00 Челябинск – Мастер-класс «Декупаж» в «Студии 22» для старших школьников и читателей (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
16:00 Челябинск – Кинозал: просмотр фильма «Незамерзающий порт надежды» о Великой Отечественной войне (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
18:00 Челябинск – Блиц-турнир по шахматам на Кубок «Челбаскета» (региональный баскетбольный коворкинг-центр, ул. Витебская, 2, пятый этаж)
-
18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
-
18:30 Челябинск – Литературная встреча «Бурные страсти по Шекспиру» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
-
18:45 Челябинск – Чемпионат России по баскетболу – Суперлига: «Челбаскет» vs. «Русичи» (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59/1)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»