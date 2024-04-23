Мигрант подрезал двух велосипедисток в Челябинске. Ему не понравилось, как они одеты

В Челябинске полиция задержала иностранца, едва не сбившего велосипедисток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две челябинки катались на велосипедах, когда обратили внимание на легковой автомобиль.

Сначала машина следовала за ними, а потом, набрав скорость, едва не сбила велосипедисток. При этом, когда очевидцы инцидента предложили водителю извиниться, он заявил: «У нас такого нет, чтобы перед девушкой извиниться».

Впрочем, как пишет Readovka, приезжий из одной из республик Центральной Азии, цензурными выражениями не ограничился. Столь эмоциональную реакцию восточного гостя вызвала одежда девушек, экипированных специально для велопрогулок.

Правда, " научить уму разуму» уралочек мигрант не смог – те заявили, что у себя дома будут одеваться, как считают нужным. Настаивал он не слишком – одной из велосипедисток оказалась чемпионка по смешанным единоборствам по версии UFC Ирина Алексеева.

Требования перестать вести съемки челябинки также проигнорировали. В итоге видео инцидента опубликовали СМИ.

На появившуюся запись отреагировали в полиции. «В результате проведенных мероприятий запечатленный на видеозаписи мужчина был оперативно установлен. В настоящее время 40-летний челябинец доставлен в органы внутренних дел Челябинска для дальнейшего разбирательства», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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