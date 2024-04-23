В Челябинской области заговорили об ужесточении наказаний за экологические фейки и их «сокрытие»

Участники конференции, проходившей под эгидой холдинга южноуральского олигарха, потребовали ужесточить ответственность за распространение фейков об экологических загрязнениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение включили в резолюцию IV Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие в условиях внешних и внутренних вызовов», прошедшей в Челябинске в конце марта текущего года. Документ был опубликован на сайте холдинга «».

«Рекомендовать ужесточение административной и уголовной ответственности за скрытие и распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий, что является необходимым шагом для обеспечения устойчивой работы горнодобывающих предприятий, экологической безопасности, горнопромышленных регионов и защиты интересов общества», – гласит один из пунктов резолюции.

Формулировка несколько озадачивает. Вероятно, в документе сначала должна была идти речь об ответственности за сокрытие достоверных сведений о негативном воздействии на экологию и за распространение сведений недостоверных. Но потом от первой части по определенным причинам решили отказаться и окончательную формулировку неудачно изменили.

Интересно, что форум, утвердивший резолюцию с требованием ужесточить наказание за «экологические фейки», проходил при поддержке правительства Челябинской области и ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». А председательствовал на нем вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, владельца ЮГК.

Между тем, золотодобывающий холдинг не раз оказывался в центре скандалов, связанных с экологическими нарушениями. Так, в мае 2021 года Росприроднадзор оштрафовал ЮГК на 270 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства на шахтах «Центральная» и «Восточная» (не в полной мере был организован экологический контроль, компания не обеспечила установление санитарно-защитных зон и ряд других).

В марте текущего года холдинг оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения, обнаруженные в работе фабрики в Верхнеуральском районе.

В ходе внеплановой проверки специалисты Росприроднадзора установили, что компания самовольно заняла пруд на реке Сухой Курасан, не выполнила обязанность по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, золотодобытчики не проводили мониторинг поверхностных вод пруда на реке Курасан (ежеквартально необходимо отбирать пробы).

Также ведомство выяснило, что предприятие размещает отходы на земельных участках и проводит земляные работы в береговой полосе, водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе реки Сухой Курасан. Это привело к загрязнению реки Сухой Курасан, заявили в надзорном ведомстве.

Наконец, на минувшей неделе прорвало дамбу в запруде, организованной ЮГК в селе Верхняя Санарка. По словам местных жителей, это привело к массовой гибели рыбы, а в реке Батуровке и озере Санарском обнаружили цианиды. Впрочем, в компании информацию о загрязнении опровергли. В Роспотребнадзоре также заявили, что питьевая вода в Верхней Санарке в норме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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